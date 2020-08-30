Lise öğretmeni uçma hayaliyle telefondan kontrol edilebilir uçak yaptı
ADNAN MENDERES MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ABDULLAH TURAN, OYUNCAK HELİKOPTER İLE BAŞLAYAN UÇMA HAYALİNİ TELEFONDAN KONTROL EDİLEBİLİR UÇAĞA KADAR TAŞIDI. TURAN, AYRICA İRİLİ UFAKLI 12 AYRI DRONE İLE UÇMA HAYALİNİ GÜÇLENDİRİYOR
DÜZCE (İHA) – Düzce Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Abdullah Turan, oyuncak helikopter ile başlayan uçma hayalini telefondan kontrol edilebilir uçağa kadar taşıdı. Onlarca drone sahibi olan Turan, uçma hayali olanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.
Uzun yıllardır uçma hayali olan Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Abdullah Turan, hayalini gerçekleştirmek için ilk olarak oyuncak helikopter ile başladığı çalışmalarını telefondan kontrol edilebilir uçağa kadar taşıdı. Uçma hayaline ilk olarak avuç içerisine sığan bir drone alarak başlayan, daha sonra farklı boyutlarda birçok drone sahibi olan Turan, 140 santim kanat ve 90 santim gövde uzunluğu olan model uçak yaptı. Telefondan kontrol edilebilir uçağı ile uçmanın keyfini yaşadığını belirten Turan, merakı olanlara yardımcı olabileceğini dile getirdi.
"Kendi yaptığımla uçmak çok güzel bir duygu"
Drone merakının basit bir helikopterle başladığını söyleyen Abdullah Turan, "Bu helikopteri alıp uçma deneyimini yaşadık. Helikopterden istediğimiz zevki alamayınca drone denemek istedim. En küçük modelinden başladım. Bu zamanla bende giderek büyüdü. Sayısı giderek arttı. En son kameralı modeller almaya başladım. Anlık kontrollü drone ile GPS kontrollü bir dronem var. Bunları gördükten sonra acaba ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Bunun üzerine cep telefonu kontrollü, wifi kontrollü bir uçak yaptım. Bununla beraber biraz daha geliştirdik kendimizi, daha iyisi olmaz mı dedik ve bu sefer 140 santim kanat uzunluğu, 90 santim kendi gövde uzunluğu olan tamamen kesimleri ve stroforları bana ait olan köpükten model uçak yaptım. Aynı şekilde çalışmalarım devam ediyor. Bütün dronelarımızın yedek parçalarından arızasına kadar her şeyi tamiratını ve tadilatını ben kendim yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Özellikle kendim tasarlayıp yaptığım modeli uçurmanın keyfi bambaşka. Hiçbir şekilde satın aldığın bir ürünle kıyaslanamayacak kadar güzel bir duygu. Meraklı olan insanlara yardımcı olmak isterim. Çok güzel bir duygu, herkesin tatmasını isterim” dedi.
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