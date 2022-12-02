Lise öğrencisi, sese duyarlı lamba geliştirdi

Elazığ’da 11’inci sınıf öğrencisi, 150 liralık bütçe ile sese duyarlı lamba geliştirdi.

Elazığ’da meslek lisesinde eğitim gören 11’inci sınıf öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat (15), daha önce havada, karada ve su altında hareketli ve hareketsiz engelleri tespit eden radarın ardından bu sefer de sese duyarlı lamba geliştirdi. Geliştirdiği lamba, gece uyandıkları zaman elektik anahtarına gitmeden ses ile kendisini açıp kapatabilecek. Kendisini elektrik alanında geliştirmek için sürekli proje yaptığını belirten İbrahim Yusuf Kuvat, “Projeyi bilgisayardan kodladım ve alkış ve ses komutu ile çalıştırdım. Büyük projeler yapmak istiyorum’’ dedi.

Meslek okulunda elektrik mühendisliği okuduğunu belirten lise öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat, “Elektrik alanında gelişmek istiyorum bu yüzden de çeşitli projeler yapıyorum. Hocalarımın da bana verdiği desteklerle yaptığım projelerle hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bu yaptığım projenin amacı gece uykudan uyandığımda karanlık olduğu için alkış çalarak ışığı yakıyorum ve işlerimi hallediyorum. Bu normal basit bir proje olsa da ben kendimi geliştirmek için sürekli bu tür çalışmalar yapıyorum. Bu projeyi internette görmüştüm normalde farklı bir ışıkla yanıyordu ben ise evimde kullanabilmek için büyük ışıklarla yaptım. Projeyi bilgisayardan kodladım ve alkış ve ses komutu ile çalıştırdım. Büyük projeler yapmak istiyorum ama henüz o kadar mali gücüm olmadığı için bu tür projelere atılamıyorum. Devlet büyüklerimiz bana yardım ederlerse kendimi elektrik alanında geliştirmek istiyorum. Daha öncede gemicilik alanında ultrasonik radar yapmıştım. Onu da kodlama ile yapmıştım’’ diye konuştu.