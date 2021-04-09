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Lise öğrencilerinden polislere kavga ihbarıyla sürpriz

Hatay’ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri, "kavga çıktı" ihbarında bulunarak okula çağırdıkları polislere sürpriz polis haftası kutlaması yaptılar.

Haberde İnsan 09.04.2021, 13:36
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Lise öğrencilerinden polislere kavga ihbarıyla sürpriz

Hatay’ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri, "kavga çıktı" ihbarında bulunarak okula çağırdıkları polislere sürpriz polis haftası kutlaması yaptılar.

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 112 hattını arayarak okulda kavga çıktığı ihbarında bulundular. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisleri Türk bayrakları ve güllerle karşılayan lise öğrencileri Polis Haftası’nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kendilerine çiçek de veren öğrencilerin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, gençlere her zaman yanınızdayız mesajı verdiler. Sürpriz kutlamanın sonunda polisler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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