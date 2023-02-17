Lise öğrencileri deprem bölgesi için uyku tulumu üretiyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde lise öğrencileri, deprem bölgelerindeki afetzedeler için uyku tulumu üretiyor. Çalışmalara gönüllü katılan öğrencilerden Sinem Ayar, “Kardeşlerimize bir faydamız olduysa ne mutlu bizlere” dedi.

Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, afet bölgesi için uyku tulumu üretmeye başladı. Okul öğretmenleri ve velilerin mali desteği ile tedarik edilen kumaşlar, okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin çalışmaları ile Moda Tasarım Atölyesinde uyku tulumuna dönüştürülerek, afet bölgesine gönderiliyor.

Çalışmalara gönüllü katılan ve okulun eski öğrencilerden Sinem Ayar, "Okulumun depremzedeler için böyle bir çalışma yaptığını duyunca hemen geldim ve çalışmalara destek oldum. Kardeşlerimize bir faydamız olduysa ne mutlu bizlere" dedi.

“Dualarımız onlarla”

Moda Tasarımı Teknolojisi öğretmeni Hatice Oktar, “Depremzedeler için uyku tulumu dikiyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Elimizden gelen şuanda bu, keşke daha fazlasını yapabilsek. Dualarımız onlarla, o bölgedeki görüntüleri izledikçe çok üzülüyoruz ama Rabbim inşallah bugünleri de geçirecek. Bizde elimizden gelen gayretle onlara destek olmaya çalışacağız. Yaptığımız her şey inşallah en güzel şekilde depremzedelerimizin işlerine yarar, en büyük duamız da bu açıkçası. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz aradığımız zaman hemen yardım için geliyorlar, bize destek oluyorlar. Allah bize bugünleri tekrar göstermesin, bir daha böyle depremler yaşamayalım. Sözün bittiği yer, duygularım çok yoğun fazla bir şey söyleyemiyorum" dedi.

"Elimizden geldiği kadar yardım yollamaya çalışıyoruz"

Önce kesim sonra dikiş yaparak uyku tulumu hazırladıklarını aktaran Sakine Aktaş, "Deprem bölgesi için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte uyku tulumu dikiyoruz. Şu anda kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra dikim işlemini de yaparak gönderiyoruz" diye konuştu.