Lise eğitimleri yarım kalmış kadınlar için kayıt yenileme için son gün yarın

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yarım kalan lise eğitimlerine devam etmek isteyen kadınlara yönelik geçen yıl Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Nerede Kalmıştık?" projesi çerçevesindeki kayıt yenileme işlemlerinin yarın sona ereceğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Nerede Kalmıştık?” Projesinin 2. yıl kayıt süreciyle ilgili partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde geçen yıl başlatılan projeyle lise eğitimi yarıda kalan kadınların eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaları ve yükseköğrenime katılmalarını sağlamanın amaçlandığını ifade eden Keşir, geçen yıl 21 bin 176 kadının proje çerçevesinde lise eğitimine başladığını dile getirdi.

Yarın dönem kayıtlarının son günü olduğunu hatırlatan Keşir, “Hem geçen yıl kayıt yaptırıp eğitimine devam edenlere hem de liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlamamış arkadaşlarımıza, 20 yaş üstü kadınlara buradan çağrı yapalım, tıpkı bir yıl önce Emine Erdoğan Hanımefendi ile yaptığımız gibi ve ’Nerede Kalmıştık?’ diyelim. Yarın akşama kadar online ya da en yakın ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine giderek başvurularını yapabilirler” dedi.

Keşir, üniversite çağına gelip üniversiteye giden kız çocukların oranının yüzde 49,5’e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Özellikle eğitimde eşit fırsatlar verildiğinde kadınların bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, kadınların kalkınmanın bir parçası ve beşeri sermayenin önemli bir unsuru olduğunu kaydetti.

Eğitim çağını kaçırmış kadınlara seslenen Keşir, “Özellikle 20 yaş üstü genç hanımlara, yaşı daha ileride de olabilir, eğitim çağını kaçırmış tüm kadınlara buradan sesleniyorum, yarın akşam lise kayıtlarının yenilenmesinin son günü. Ne o’lur bu fırsatı kaçırmasınlar” ifadelerini kullandı.

Nerede Kalmıştık?’ projesinin geçen yıl başladığını ve 4 yıllık olduğunu, kayıtların her yıl yenilenmesi gerektiğini belirten Keşir, bu programın ortaokulu okuyamamış kadınlar için de açık olduğunu ancak lise eğitimi üzerinde daha çok durduklarını dile getirdi.

Kadınların sadece eğitim sürecinde değil istihdam, meslek edindirme ve girişim durumlarında yanlarında durduklarını vurgulayan Keşir, "Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali" projesiyle kadınlara destek olunduğunun altını çizdi.