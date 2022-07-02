LGS’de il ve ilçe birincisi oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi İsmail Karakaş, sadece bir boş soruyla LGS (Lise Geçiş Sınavı) il ve ilçe birincisi oldu.

Başarılı öğrenci İsmail Karakaş, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından kabul edilerek ödüllendirildi. Kaymakam Adem Öztürk, bu büyük başarısından dolayı başarılı öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Recep Kir ve öğrencinin ailesi de hazır bulundu.