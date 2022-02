Lema Clinic’ten dişlerde zirkonyum ve emax kaplama önerisi

Lema Clinic işletmecisi diş hekimi Polen Akkılıç, zirkonyum ve emax kaplama işlemlerinin hastalar tarafından sıkça talep edildiğini belirterek, uygulama hakkında bilgi verdi.

Diş hekimi Akkılıç, son zamanlarda diş tasarımlarının önemli iki kaplama şekli olan zirkonyum ve emax kaplamanın diş hekimleri ve hastalar tarafından oldukça tercih edildiğini söyledi. Akkılıç, çokça başvurulan bu kaplamaların birbirlerinden ana farklılıklarının elde edilen materyallerden kaynaklandığını kaydetti. Akkılıç, ’’Emax kaplama, bir çeşit cam seramikten elde edilmekte ve doğal görünümlü gülümsemeler için kullanılmaktadır. Bu kaplamaların içerisinde metal alt yapı bulunmamaktadır. Bu özelliği ile zirkonyum kaplamalarla benzerlik göstermektedir. Metal malzemenin griliği kaplamalara etki etmemekte ve böylece olması istenmeyen renk değişimleri yaşanmamaktadır. Emax kaplamanın estetik açıdan zirkonyumdan kapasitesi daha fazla olduğu için özellikle ön dişlerde kullanımı tercih edilmektedir. Aynı zamanda dişlerden daha az aşındırma yapılarak da uygulanabilmektedir. Gülüş estetiğinde her ikisi de kullanılmasına rağmen zirkonyum genellikle köprü bölgelerinde daha çok kullanılmaktadır. Kuvvet dengesi kurulması açısından emax kaplamanın uzun köprülerde kullanımı uygun bulunmamaktadır’’ dedi.

Diş hekimlerinin ayrıntılı muayeneler sonucunda hangi kaplama çeşidinin kullanılacağına karar verdiğini ifade eden Polen Akkılıç, aynı şekilde kendisini Lema Clinic’te ziyaret eden hastalarına da iki malzemeyi ayrıntılı olarak anlattığını dile getirdi. Akkılıç, ’’Zirkonyum elementinden elde edilen bu kaplama oldukça dayanıklıdır. İnsan vücuduna kolayca uyum sağlayabilen bu materyal, birçok tıbbı işlemde kullanılmaktadır. Oldukça sağlam olmakla birlikte aynı zamanda, uzun bir ömre sahiptir. Bu malzeme her dişe ve her hastaya özel tasarım imkânı sunmaktadır. Bu sayede kişiye tam olarak uyum sağlamaktadır. Lityum disilikat bir seramik biçimi olan emax kaplama yarı saydam bir yapıya sahiptir. Oldukça dayanıklı olan bu malzeme, doğal bir dişe yakın özellikler gösterir. Yarı saydam bir görünüme sahip olduğu için gerçek dişlerden ayırt etmek son derece zordur. Metal alt yapı içermediği için diş eti çekilmelerinde gri görüntü ortaya çıkmaz. Bu malzeme her dişe ve her hastaya özel tasarım imkânı sunar. Bu sayede kişiye tam olarak uyum sağlar. Ağız ile diş bakımı oldukça önemlidir. Bu konuda sorun yaşayanlar mutlaka bir diş hekiminden yardım almaları gerekir’’ diye konuştu.