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Lastiği patlayan sürücüye devlet eli
Diyarbakır’da seyir halinde iken lastiği patlayan ticari araç, akan trafikte kaldı, imdadına trafik polisi yetişerek lastiğini değiştirdi.
Haberde İnsan 03.03.2023, 12:10
Diyarbakır’da seyir halinde iken lastiği patlayan ticari araç, akan trafikte kaldı, imdadına trafik polisi yetişerek lastiğini değiştirdi.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda lastiği patlayan ticari araç akan trafikte kaldı. Durumu fark eden trafik polisleri olay yerine giderek çevre güvenliğini aldı. Lastiğini değiştiremeyen vatandaşın araç lastiğini trafik polisi değiştirdi. Olayı gören çevredekilerin lastik değişimi sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldı. Lastiği değişen araç yoluna devam ederken trafik normal akışına döndü.