KYK yurtlarındaki depremzedelere Ramazan davulu sürprizi

Sivas’ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Binali Yıldırım KYK Yurdunda kalan depremzedelere Ramazan davulu sürprizi yapıldı.

Binali Yıldırım Kampüsü Yurt Yerleşkesinde bulunan Kızılırmak Yurdunda Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı günleri atlatabilmek için dualar edildi.

Mübarek Ramazan ayının ilk sahurunda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında misafir edilen depremzedeleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yalnız bırakmadı. Ramazan adetlerimizde yer alan Ramazan davulu ile depremzedeleri sahura uyandırarak sürpriz yapıldı. Sahur hazırlıklarına Ramazan manileri de eşlik ederken, ilk günün heyecanını yaşayan vatandaşlar böyle bir organizasyondan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtlarda misafir edilen vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek, “Ülkemizin birlik beraberlik içerisinde kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz bir ay olmasını temenni ediyorum” dedi.