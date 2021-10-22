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KYK yurtlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler Samsun’u tanıdı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun yurtlarına bu yıl yerleşen öğrenciler düzenlenen gezi ile Samsun’u tanıma fırsatı buldu.

Haberde İnsan 22.10.2021, 17:09
KYK yurtlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler Samsun’u tanıdı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun yurtlarına bu yıl yerleşen öğrenciler düzenlenen gezi ile Samsun’u tanıma fırsatı buldu.

Genlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK Samsun yurtlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Samsun gezisi düzenledi. Yaşayacakları ili tanımaları, çevreye uyumu ve gönüller arasında muhabbet köprüleri kurmak amacıyla “KYK Gelin Tanış Olalım Projesi” çerçevesinde öğrencilere şehrin tarihi, turistlik, kültürel mekanları gezdirildi. Gezi kapsamında öncelikle Samsunum 1 Gemisi ile tura katılan öğrencilere, Samsun simidi ikram edildi.

Gemi turunun ardından, Bandırma Vapuru Müzesi, Canik Oyuncak Müzesi, 1071’den 15 Temmuz’a Destanlar Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi ve Amazon Köyü ziyaretleri gerçekleşti.

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