KYK yurdunda dünyaya gelen Hira bebek depremzedelerin umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’daki evinde hamile olarak yakalanan ve düşük tehlikesi geçiren Özge Yalçın, Hira ismini verdiği bebeğini KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurdunda, Eskişehir’de kucağına alırken, bebek depremzedelerin neşe kaynağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler birçok ilde yıkıma ve can kaybına neden oldu. Şiddetli depremler sonrası hayatta kalan fakat evleri yıkılan vatandaşların bir çoğu ise farklı illere yerleşti. Depremzedeleri ağırlayan illerden biri olan Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu, birçok depremzedeye ve onların hikâyelerine ev sahipliği yapıyor. Yurtta barınan depremzedelerden biri olan Özge Yalçın, yıkıcı depreme Hatay’ın Antakya ilçesindeki evinde, 4 aylık hamileyken yakalandı. Yıkılan evlerinin enkazı altında eşi ve 7 yaşındaki kızıyla kalan Özge Yalçın, düşük tehlikesi geçirdi. Canından çok karnındaki bebeğini ve 7 yaşındaki kızını düşünen Yalçın, enkazın altından uzun uğraşlar sonucunda kendi çabalarıyla çıktı. Halen daha Eskişehir’de KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna yerleşen Özge Yalçın, bebeğini 8 aylık olmasına rağmen kucağına aldı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızına Hira Nur adını veren Yalçın çiftinin kaldığı yurt odası, depremzedeler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurdu Müdürü Çoşkun Akın ise yeni doğan Hira bebeğe beşik hediye etti.

“Deprem anında düşük tehlikesi de geçirdim”

Depremde hamile olarak yakalandığı için çocuğunun düşmesinden korktuğunu belirten Öge Yalçın, “Biz Hatay’ın Antakya ilçesinden geliyoruz. Depremde enkazın altından çıktık. Depreme yakalandığımda hamileydim. Evimiz yıkıldıktan sonra Eskişehir’e, yurda geldik. Deprem anında düşük tehlikesi de geçirdim, sancılarım da olmuştu daha sonra burada yurtta doğum yaptım. Kızım 8 aylıkken, erken doğdu. Şu anda kızım da ben de iyiyim. Bir tane daha kızımız var o da 7 yaşında enkazdan onu kucağımıza alarak çıktık. Deprem anında çok korktum eşim yanındaydı zaten o olmasaydı enkazdan çıkamazdım, panik atak geçirdim. Demirlerin altından sıyrılarak çıktık. Ama şükürler olsun çocuğumuzu kucağımıza aldık. Şuanda 1 aylık olmak üzere. Yurt müdürümüz sağ olsun çok ilgilendi hatta bir beşik hediye etti. Yurtta kalan diğer depremzedeler sürekli bebeğimi görmeye geliyorlar, bir ihtiyacımın olup olmadığını soruyorlar. Hiç tanımadığım insanlar adeta ailem gibi oldular” diyerek yaşadıklarını anlattı.