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Kuzeyin kadınları yaptıkları "Paçika’ ve ’Uşakopo’larla beğeni topluyor

Çalışma azmi ve kararlılığı ile bilinen Karadeniz kadınları, Kuzeyin Kadınları Dayanışma Derneği (KKDD) çatısı altında bir araya gelerek emeklerini görünür hale getirdiler. Kuzeyin kadınlarının ürettiği ‘Paçika’ ve ‘Uşakopo’ isimli bez bebekler, hem ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara ilham oluyor hem de yörenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Haberde İnsan 01.02.2021, 13:42
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Kuzeyin kadınları yaptıkları "Paçika’ ve ’Uşakopo’larla beğeni topluyor

Çalışma azmi ve kararlılığı ile bilinen Karadeniz kadınları, Kuzeyin Kadınları Dayanışma Derneği (KKDD) çatısı altında bir araya gelerek emeklerini görünür hale getirdiler. Kuzeyin kadınlarının ürettiği ‘Paçika’ ve ‘Uşakopo’ isimli bez bebekler, hem ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara ilham oluyor hem de yörenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’nde bir araya gelerek Kuzeyin Kadınları Dayanışma Derneği’ni kuran kadınlar, el sanatları hünerleri ile kazanç elde etmeye başladılar. 3 yıl önce ’Kuzeyin Kadınları’ adıyla atölye faaliyetlerine başlayan yöre kadınları, Çayeli yöresinde küçük kız çocuklarına söylenen ‘Paçika’ ve erkek çocuklarına söylenen ‘Uşakopo’ ismi ile markalaştırdıkları bez bebekleri dikmeye başladılar.

Dernek üyesi kadınlar, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ise bez maske üretimi de yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılarken, hem de ev ekonomilerine katkıda bulundular.

Kuzey Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Öğr. Gör. Yıldız Genç, dernek olarak düzenledikleri toplantı ve eğitimlerle kadınların öz güvenlerini arttırmak için kişisel gelişim ve mesleki eğitim üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirerek “Madenli Beldesi’ndeki birkaç kadının bez bebek üretimi isteği ile küçük bir ‘Paçika’ atölyesi kuruldu. Daha sonra biz daha fazla kadına ulaşmak amacıyla bir dernek kurma ihtiyacı duyduk. Şu anda 24 üyemiz var. Kişisel gelişim ve mesleki eğitim faaliyetlerimizin yanında sosyal etkinlikler de düzenlemekteyiz. Maske, bez bebek, bez çanta ve tişört tasarımı gibi el sanatları ile turizme de katkı sağlayabildiğimiz ürünlerimiz var. Böylece hem kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmalarını hem de sosyalleşmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Kazancını sağlayabildiği için kendisini özgüvenli hissettiğini ifade eden dernek üyesi Hanife Şeker ise “3 yıldır bu işin içerisindeyiz ama ondan öncesinde 5 yıllık bir eğitim aşamasından geçtik. Daha sonra atölyemizi kurduk. Sağ olsun hocamız da yanımızdan hiç ayrılmadı, desteklerini bizlerden esirgemedi. Bu işe başladığımız günden bugüne bizlere desteklerini esirgemeyen Çayeli Bakır İşletmeleri’ne, Büyükdere Vadisi İskan Vakfı’na, Madenli Belediyesi, Çayeli Kaymakamlığı ve Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KKDD’nin ilk etapta bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadının bir araya gelmesiyle kurulduğunu dile getiren Usta Öğretici Zeynep Yurttaş da “Yöremizde kadının gelişmesi, sosyalleşmesi, gelecek için maddi manevi bir şeyler yapması çok önemli. El becerilerimizle ürettiğimiz ürünlerimiz var. Özellikle bez bebeklerimiz çok güzel. Bütün ev hanımlarına da örnek oluyoruz. 4-5 kadının bir araya gelmesinden oluştu bu 24 kişi. Bu sayı daha da artacaktır. Kadınlarımız yetenekli ve bu tür ürünleri evlerinde zaten bireysel olarak yapmaktalar. Bir araya gelerek daha planlı ve programlı çalışmaktayız. İlerleyen zamanlarda daha da güzel işler yapacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.
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