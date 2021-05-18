Kütüphanelerde saat düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 09.00-18.00 saatleri arasında Bursalıların hizmetinde olacak.