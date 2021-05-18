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Kütüphanelerde saat düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 09.00-18.00 saatleri arasında Bursalıların hizmetinde olacak.

Haberde İnsan 18.05.2021, 16:16
Kütüphanelerde saat düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 09.00-18.00 saatleri arasında Bursalıların hizmetinde olacak.
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