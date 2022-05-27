Kütahyalı vatandaşlar: "Çinili Camii derhal ibadete açılsın"

Kütahya vatandaşlar, zemin kayması sebebiyle 4 yıl önce ibadete kapatılan tarihi Çinili Camii’nin bir an önce ibadete açılmasını istiyor.

Çinili Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, Kütahya’nın simge yapılarından ve Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun eseri olan Çinili Camii’nin tam 4 yıldır kapalı olduğunu ifade etti.

Cami önünde toplanan vatandaşlar, "Camimiz açılsın" şeklinde slogan attı.

Mahalle sakinleri, camide gerekli onarımın acilen yapılarak tekrar ibadete açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Camiyi vakfeden merhum Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun kemiklerinin sızladığını söyleyen Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, “Camimizin biran önce ibadete açılmasını istiyoruz. Tehlike oluşturacaksa ibadete kapatılacak diye duyum aldık. Biz ibadete kapatılmasını istemiyoruz. İbadete kapatılacaksa bu caminin burada durmasının bir anlamı yok. Minare Orta Asya mimarisini andırıyor diye çelik kafese alıp bırakmak istiyorlar. Çelik kafese aldıktan sonra ne anlamı kalıyor. Burası Kütahya’nın bir simgesi artık. Burası rahmetli Ahmet Yakupoğlu bizzat projesini ve çinilerini üstlendi, yerini kendisi alıp mahalleye cami olarak kazandırdı. Şuanda yaşasaydı, durumun bu hale geleceğini bilseydi bağışlamaz, vakıflara vermezdi. Şuanda bu caminin bu halde olduğunu bilseydi kemikleri sızlardı. Cami ibadete kapatılacaksa yıkılıp yenisi yapılsın. Biz dernek olarak biz bunu kendimiz yaparız. Üniversitede yenisini yapmak istiyor. Karşımıza hep Anıtlar Kurulu çıkıyor. Anıtlar Kurulu’ndan beklentimiz ibadete açmasıdır” diye konuştu.

"Cami kilitli olduğu için önünde fotoğraf çektirip gidiyorlar"

Caminin açılamamasının Kütahya’nın ’ayıbı’ olarak değerlendiren İbrahim Güneş, vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Caminin turizm potansiyelinin de yitirilmemesi gerektiğini dile getiren Güneş, “Çinili cami Kütahya’nın simgesi artık. Bundan birkaç ay önce İsrail’den 1 otobüs turist geldi. Ellerinde broşürler vardı. Onlarında haricinde Japon, Çinli ve Alman kafileler geliyor. Kapılarda kilit olduğu için dışarıdan fotoğraf çekip gidiyorlar. Onların içeri girip fotoğraf çekememeleri kapısından dönmeleri Kütahya’nın ayıbıdır” şeklinde konuştu.

Caminin yapımında yer alan Yusuf Arı, caminin ciddiye alınmadığından şikayetçi oldu. Uzun yıllar caminin atıl halde kalmasından korkan Arı, “1973’te ben 23 yaşındaydım. Burası ibadethane Allah’ın evi. 4 senedir kapalı burası. Bir yöneticide çıkıp biran önce burayı yapıp ’halkın hizmetine sunalım’ demedi. Burada bütün mahalle sakinlerinin buranın yapımında hakkı vardır. Mahalleli bir fiil yapımında çalıştı. Yöneticilerin umurunda bile değil burası. Cami 50 senelik bir eser. Bunun tamir olacak yerleri edilir açılır, devam eder. Böyle giderse cami yıllarca kapalı kalacak” ifadelerini kullandı.

Çinili Camii’nin geleceği ile alakalı çalıştay düzenlenmişti

Bir süre önce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Maltepe Mahallesi’ndeki caminin geleceğiyle ilgili karar verilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Erhan Altunel ve Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz’ın katılımı ile çalıştay düzenlenmişti.

Çalıştayda Çinili Camii’nin, bazı bölümlerinin deforme olması ve depreme dayanıksız olması nedeniyle güçlendirilmesine karar verilmişti. Caminin güçlendirilmesi projesinde sona gelindiği ve güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedilmişti.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu’nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, adeta şehrin göz bebeği durumunda.

Sekizgen şeklindeki caminin dış yüzeyinin tamamı seramiklerle kaplanırken, minarenin ise Orta Asya üslubunda yapıldığı kaydedildi.