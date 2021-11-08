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Kütahyalı marangoz Şükrü Usta 40 yıldır içinde farklı şekiller bulunan ağaçları biriktiriyor

Kütahya'da bir marangoz, çalışırken kullandığı, içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu.

Haberde İnsan 08.11.2021, 17:08
Kütahyalı marangoz Şükrü Usta 40 yıldır içinde farklı şekiller bulunan ağaçları biriktiriyor

Kütahya merkeze bağlı Gümüşköy'de yaşayan 75 yaşındaki Şükrü Sözer, yaklaşık 40 yıldır budanmış ağaç dallarının içinde insan, hayvan ve bitkilere benzeyen şekilleri belirgin hale getirerek yaklaşık bin figürden oluşan koleksiyonun sahibi oldu. AA'nın haberine göre koleksiyonunu köydeki atölyesinde sergileyen Sözer, bir dönem Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra 1975 yılında köyüne döndüğünü ve marangozluk yapmaya başladığını söyledi.

Marangoz içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu

Çalıştığı sırada budanan ağaç dallarının içindeki şekilleri fark ettiğini anlatan Sözer, "Yaklaşık 40 yıl önce kestiğim bir ağaç dalının içindeki şekli papatyaya benzettim. Daha sonra ben de şekillere karşı merak başladı. Ağaçlardaki başka figürleri gördükçe de bu merakım daha da artarak devam etti. Benim bu merakımı öğrenen tanıdıklarım ağaç dalları içinde şekil gördüklerinde bana getirdi. Ben de bu dalların üstünde çalışma yaparak o şekilleri daha da belirgin hale getirdim" dedi.

Marangoz içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu

Sözer, dalların içinde insan, kuş, kaplumbağa gibi çeşitli hayvan şekillerine çokça rastladığını aktardı. Üzerinde çalışarak dalın içindeki şekilleri belirgin hale getirdikten sonra biriktirmeye başladığını dile getiren Sözer, şöyle devam etti:

Marangoz içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu

"Bazen şekillerin anlamı, bakış açısına göre de değişebiliyor. Benim balığa benzettiğim bir figürü başkası meyveye benzetebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık bin çeşit şekil biriktirdim. Budanan ağacın dalını kestikten sonra gördüğüm ve daha da belirgin hale getirdiğim şekilli parçayı vernikliyorum. İşte o zaman çok daha güzel görünüyor."

Sözer, ömrünün sonuna kadar ağaç dallarının içindeki şekilleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
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