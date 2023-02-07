Kütahya’dan 21 yardım tırı dualarla afet bölgesine uğurlandı

Kütahya, depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan 10 il için tek yürek oldu. Kütahya Valiliği koordinesinde yardımseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda, battaniye, su, ısıtıcı gibi temel yaşam malzemelerinin yüklendiği 21 yardım tırı dualarla afet bölgesine uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’de 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’daki depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’nin seferber olduğu afet bölgesine bir yardım eli de Kütahya’dan uzandı. Kütahya Valiliği koordinesinde il genelinde başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların destekleriyle deprem bölgesine 21 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Tırlarda gıda, battaniye, su, temizlik, ısıtıcı ve kişisel hijyen malzemeleri bulunuyor.

“Bu zorluğu da birlikte aşacağız”

Ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Vali Vekili Mustafa Güney, “Bütün ülkemizde olduğu gibi Kütahya’mızda da yardım kampanyası başlatıldı. Nakdi yardımlar için AFAD’a ait hesap numaralarını vatandaşlarımıza duyurduk. Ayni yardımlarımız ise Kütahya Valiliğimiz koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız üzerinden yapılıyor. İlçelerimizde ilçe Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, ilimizde İl Sosyal Yardımlaşma Vakfımız organize ediyor. Yardımları topladığımız depomuzda büyük bir gayret var. Gelen malzemelerimizi güzelce tasnif edip sınıflandırarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 4’ü OSB’den olmak üzere 5’i Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardımlar, 12’si Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızdan toplanan yardımlar olmak üzere toplam 21 tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Ayrıca bugün Kızılay’a ait 5 tır daha gitmiş olacak. Bu sabah İl Sağlık Müdürlüğümüz de ilaç ve gıda malzemesinden oluşan 1 tır gönderdi. PTT tırları ile de 3 tır çadır ve battaniye gönderildi. Yardımlarımız artarak devam ediyor” dedi.

“Depremin ilk anından itibaren bölgedeydik”

Kütahya’nın depremin meydana geldiği ilk andan itibaren afetzedelerin yanında yer aldığını dile getiren Güney, “Devletimiz depremin olduğu ilk andan itibaren ilimizde gereken her türlü tedbiri aldı. Bizler de hep beraber yüreklerimizle, burada çalışan diğer kamu görevlilerinin hızla bölgeye intikali ve organizasyonuyla deprem bölgemizin yanında olduk. Bu süreçte Sayın Valimiz Ali Çelik depremin olduğu günün ilk saatlerinde 100 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti. Ekip sayımız daha sonra 549’a çıktı. 100’e yakın iş makinesi ile bölgeye intikal edildi. Şu anda orada çalışmalara katılıyorlar. İhtiyaç oldukça ilave iş makineleri de gönderilmeye devam ediliyor. Kampanyaya ilgi gösteren tüm Kütahyalılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Enkaz altındaki insanlarımız da en kısa zamanda sağ salim kurtulurlar” diye konuştu.