Kütahya’da tarihi ’Gavur Hamamı’ yıkıldı

Kütahya’da atıl vaziyetteki tarihi ’Gavur Hamamı’, ahşap kirişlerinin çürümesi nedeniyle yıkıldı.

Rumlar tarafından yapıldığı belirtilen ve kaderine terkedilen tarihi ’Gavur Hamamı’ büyük bir gürültüyle yıkıldı. Caddeyi toz bulutu kaplarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri molozlar ile kaplanan yolu kısa sürede tekrar kullanıma açtı. Çeşitli uyarı levhalarının olduğu yapının etrafının 1 hafta önce Kütahya Belediyesi ekiplerince kapatılması ise felaketi önlemiş oldu.

Mahalle sakinleri, hamamın Rumlar tarafından yapıldığını, daha önceleri yıkandıklarını hamamın yıllardır kullanılmadığını belirtti. Vatandaşlar, mahalle için büyük tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri yapı için çözüm bulunmasını istediler.

Kayıtlarda tarihi hamamın yapım tarihiyle alakalı ise bilgi bulunmuyor.