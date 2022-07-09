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Kütahya’da nöbet tutan askerlere bayram sürprizi

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda nöbet tutan askerlere komutanlar bayram sürprizi yaptı. Kulede nöbet tutarken komutanlarının ziyaret ettiği askerler, telefonla aranan ailelerinin bayramını kutladı.

Haberde İnsan 09.07.2022, 10:35
Kütahya’da nöbet tutan askerlere bayram sürprizi

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda nöbet tutan askerlere komutanlar bayram sürprizi yaptı. Kulede nöbet tutarken komutanlarının ziyaret ettiği askerler, telefonla aranan ailelerinin bayramını kutladı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Muhafız Bölük Komutanı Hava Piyade Üsteğmen Halil İbrahim Kaplan ve beraberindeki komutanlar, Kurban Bayramı’nın birinci günü nöbet kulelerini ziyaret etti. Mehmetçiklerin bayramını tebrik eden komutanlar, askerlere aileleriyle görüşüp görüşmediklerini sordular. Aileleriyle görüşemediklerini belirten askerlerin ailelerini telefonla arayan komutanlar, onların bayramını tebrik etti. Komutanlar daha sonra nöbet tutan askerleri aileleriyle görüştürdü. Sürpriz telefonla evlatlarıyla konuşan aileler duygusal anlar yaşadı. Nöbette telefon sürprizi ile karşılaşan Alperen Altıner, Konya’daki annesi ile görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Anne ile evladın telefonda bayramlaşması komutanları da duygulandırdı.

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