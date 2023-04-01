Kütahya’da ’Halk oyunları il birinciliği müsabakaları’ renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya’da düzenlenen ’Halk oyunları il birinciliği müsabakaları’ renkli görüntülere sahne oldu

2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan ’Halk oyunları il birinciliği müsabakaları’ tamamlandı.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda hünerlerini sergileyen halk oyunları ekiplerinin coşkulu oyunları izleyenlerin beğenisini kazandı.

Müsabakalar önce bir konuşma yapan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ercan Şirin, "Halk oyunlarının diğer branşlarımızdan ayıran en önemli özelliği şehrin, bölgenin, yörenin kültürünü sergilemesi, yansıtması. Tarihimiz, geleneğimiz, örfümüz ve geçmişimizle ilgili motifler taşımasıdır. Kültürümüzün ve medeniyetimizin derinliğini yansıtan bu özel etkinliklerle halkoyunlarının okullarımızda, Halk Eğitim Merkezlerinde, Gençlik merkezlerimizde yaygınlaştırılması ve proje haline getirilmesini sağlamak istiyoruz. Amacımız böylelikle bu etkinlik ve çalışmalarımızla bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımak, tanıtmak ve hatırlatmak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gösterilerini izlerken aynı zaman da tarihimizi, geçmişimizi, sevinci, kahramanlığı, hüznü hissediyoruz. Katılım sağlayan okullarımızı, antrenörlerini ve tüm ekiplerimizi kutluyorum. Bundan sonra da Türkiye’de guruplarda ve şampiyonalarda Kütahya’yı temsil edecek okullarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan puanlamalar sonunda minikler düzenlemesiz müsabakalarında Tavşanlı Tarhan İlkokulu, yıldızlar düzenlemesiz müsabakalarında Atatürk Ortaokulu, yıldızlar düzenlemeli müsabakalarında Özel Bahçeşehir Ortaokulu, gençler düzenlemesiz müsabakalarında Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve gençler düzenlemeli müsabakalarında Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi elde etti.

Yarışmada dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.