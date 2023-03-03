Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 aydır yeni rektörünü bekliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) 6 aydır rektör ataması bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, mevcut kurucu rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun görev süresi Eylül 2022’de görev süresi doldu. Bu tarihte yeni rektör için çağrıya çıkan YÖK’e mevcut rektör Vural Kavuncu ile birlikte 6 müracaat yapıldı. YÖK tarafından belirlenen 3 aday Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderildi. Bu adaylar içinde uygun aday bulunamaması nedeniyle kurum tarafından tarihinde ilk kez ikinci defa çağrıya çıkıldı. İkinci çağrıya 12 aday adayı başvuruda bulundu. Kavuncu’nun ikinci çağrıda müracaat yapmadığı öğrenildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi için belirlenen 3 isim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atamayı bekliyor.