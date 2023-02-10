Kütahya Belediyesi seferber oldu, 26. yardım tırı dualarla uğurlandı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran felaketin beşinci gününde Kütahya Belediyesi, depremzedeler için tüm imkanlarıyla seferber olmaya devam ediyor.

Belediyenin giriş katında oluşturulan Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 400’e yakın belediye personeli ile birçok gönüllü vatandaşın katılımıyla ulaştırılan yardımlar, düzenli şekilde ayrıştırarak kolileme işlemini tabi tutuluyor. Depremden etkilenen vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan yardım kolileri, toplamda 26 tır ile AFAD Koordinasyonu’nda afet bölgelerine ulaştırarak yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın öncülüğünde Kütahya Belediyesi olarak, deprem bölgelerine gönderilmek üzere 67 nitelikli personel, arama-kurtarma ekipmanları ile araç ve iş makinesi yardımları yaparak toplamda 18 araç ve 33 itfaiye personelini ile afet bölgesinde canla başla çalışıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, 26. tırı dualarla uğurladıklarını ifade ederek, "6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde son açıklanan rakamlara göre vefat eden 16 bin vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kütahya Belediyesi olarak 6 Şubat Pazartesi günü başlattığımız kampanyamız devam ediyor. Duyarlı, sağduyulu Kütahyalı hemşehrilerimiz, yardımlarını esirgemeden şu saate kadar devam ediyorlar. Bizde yaklaşık 500 personel ve gönüllü vatandaşlarımızla belediyemizin girişinde gelen yardımları tanzim ederek hazırlıyoruz. Bugün 24, 25 ve 26 nolu tırlarımız Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a gönderiyoruz. Bundan sonra gıda ve hijyen ağırlıklı yardımlarımız devam edecek. 3 tırımızdan birisi Domaniç Belediye’mizin katkıları ile geldi. Biz buradan gerekli takviyeleri yaptık. Domaniçli hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz. Ayrıca Adıyaman’da glütensiz beslenmesi gereken küçük bir çocuğumuzun ihtiyacı olan gıdaları bir ailemiz ve belediyemizin desteği ile oradaki ailemize özel paket ile gönderiyoruz” sözleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.