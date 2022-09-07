Kuşlar bakliyatlarını yiyor, o kovalamak yerine izlemeyi tercih ediyor

Bursa’da bakliyat satan esnafın dükkanına dadanan kuşlar, akşama kadar dükkandaki bakliyatları yiyerek besleniyor. Esnaf ise kuşları kovalamak yerine dokunmayıp, izlemeyi tercih ediyor.

Tarihi Kapalı Çarşı’da açtığı dükkanında 40 yıldır kuru bakliyat ve aktar ürünleri satan Serdar Çelik’in dükkanına şehirdeki kuşlar dadandı. Esnafın satmak için tezgaha yerleştirdiği çuvallardaki bakliyatlara dadanan kuşlar, burada bulunan bakliyatlardan akşama kadar yiyerek kursaklarını dolduruyor. Esnaf Çelik ise bakliyatlarını yiyen kuşları kovalamak yerine onları izlemeyi tercih ediyor. Kuşlar tezgahtaki bakliyatlardan istediği kadar yiyip uçarak gidiyor. Esnafın sergilediği bu davranış, esnaf arkadaşları ve müşteriler tarafından takdirle karşılanıyor.

40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Serdar Çelik, "Dükkanımda satmak için açtığım bakliyat çuvallarının üzerine akşama kadar kuşlar konup kursaklarını dolduruyor. Ben ise bu kuşları kovalamak yerine onların yem yemesini izliyorum. Gelen her kuş kursağını doldurana kadar burada bakliyat yiyor. Ben de onları izlemekten büyük keyif alıyorum. Gelen müşterilerin de hoşuna gidiyor, ben bu dükkanı işlettiğim müddetçe kuşlar burada istediği kadar bakliyat yiyebilecek" dedi.