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Kuşadası’ndan Siirt ve Bitlis’teki öğrencilere yardım

Siirt ve Bitlis’te iki köyde ilkokul öğretmenlerinin öğrenciler için giyecek ve kırtasiye yardım isteği, Kuşadası ve Almanya’dan karşılık buldu. Hayırsever iş insanlarının katkıları ile hazırlanan yardımlar okuldaki öğrencilere teslim edildi.

Haberde İnsan 06.03.2022, 11:27
Kuşadası’ndan Siirt ve Bitlis’teki öğrencilere yardım

Siirt ve Bitlis’te iki köyde ilkokul öğretmenlerinin öğrenciler için giyecek ve kırtasiye yardım isteği, Kuşadası ve Almanya’dan karşılık buldu. Hayırsever iş insanlarının katkıları ile hazırlanan yardımlar okuldaki öğrencilere teslim edildi.

İlkokul öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, sosyal medyada karşılık buldu. Şaban Bingöl isimli fenomenin de destek vermesi ile Siirt’in Tillo ilçesi ve Bitlis’in köylerinde öğrenim gören öğrencilerin yardımına Kuşadası’ndan hayırsever iş adamları Levent Kenar, Baturbey Seyhan ve Fatoş Çam, ’Kanatsız Melekler’ adındaki grup başta olmak üzere birçok kesimden destek geldi. Toplanan yardımlar okula ulaştırılarak öğrencilere verildi. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat ve emlak işi yapan hayırsever iş adamı Levent Kenar öğretmenlerin yardım isteğini, Almanya’da arkadaşına da aktardı. İş adamı Kenar, daha sonra Almanya’dan Kanatsız Melekler adlı dernek yetkilisi Fatoş Çam’ın da Almanya’dan iş insanlarından topladığı yardımlarla birlikte Diyarbakır’a oradan da Siirt’in Tillo ilçesi ve Bitlis’e geçerek, okullarda bekleyen 200 öğrenciye kışlık malzeme ve kırtasiye malzemelerini dağıttı. Kenar, yapılan yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Şaban Bingöl arkadaşımızın paylaşımını görünce irtibata geçtim. Kendisiyle okulda ihtiyaçları belirledik ve Almanya’dan Fatoş Hanım ile de gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Sizlerden ricam, imkanı olan herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

Baturbey Seyhan ise, “Burası ata topraklarım, ben Kuşadası’nda doğdum, büyüdüm. Hiç buralara gelme fırsatım olmamıştı. Allah bana yardım vasıtasıyla olsa bile buralara gelmeyi nasip etti ben de herkese özellikle Fatoş Hanım ve Kanatsız Melekler’e teşekkür ediyorum, bu yardımları yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Şaban Bingöl ise ilkokul öğretmenlerinin sosyal medyadan kendisine ulaştığını belirtti. Bingöl, “Öğretmenler bana sosyal medyadan ulaştılar. Ben de her zaman yaptığım gibi sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Daha sonra Baturbey Seyhan bana ulaşarak yardım yapmak istediklerini söyledi. İhtiyaçları kendisine ilettik. Allah razı olsun bana ihtiyaçları getirdi. Biz de el birliği ile buradaki öğrencilere dağıtımı yaptık. Bu tür insanların çoğalması gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Almanya’dan gelen Fatoş abla ve onun grubu Kanatsız Melekler’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kanatsız Melekler grubundan Fatoş Çam ise, "Biz grup olarak geldik, çocukların yüzleri gülsün dedik. Öncelikle yardımdan dolayı bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Rabbim daha çok versin inşallah. İleriki zamanlarda da düşünüyoruz böyle yardımlar. İzin verirse yazdan sonra. Büyük bir ekiple gelmeyi düşünüyoruz, inşallah daha çok ellere uzanır. Teşekkür ederiz" dedi.

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