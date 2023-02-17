Kuşadası’nda yaşayan yabancılar depremzedeler için seferber oldu

Kuşadası’nda yaşayan İrlandalı, Hollandalı ve İngilizler; Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde toplanan parayla depremzedelere gıda ve hijyen ürünleri temin edilerek, Kuşadası Belediyesine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına bir yardım da, Kuşadası’nda yaşayan İrlandalı, Hollandalı ve İngilizlerden geldi. Bu çerçevede yabancılar kendi aralarında 70 bin 500 TL topladı. Bağış ile depremzedeler için gıda, hijyen ve kuru bakliyat malzemeleri alınıp, Kuşadası Belediyesinin yeni hizmet binasında bulunan toplama merkezine teslim edildi.

Kampanyaya destek veren İngiliz Micheal Woodcock, "Türkiye’de yaşanan depremler ile meydana gelen yıkım çok üzücü bir durum. Doğal olaylarla yaşanan felaketler dünyanın herhangi bir yerinde olabiliyor ama aynı zamanda insanlar da bu tarz durumlarda daha çok birlik içerisinde oluyor. Kuşadası’nda da gördüğümüz kadarıyla insanlar deprem bölgesi için bir dayanışma içerisinde. Biz de buna destek olmak ve bu dayanışmanın içinde olmak istedik. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Umuyoruz ki yaralar bir an önce sarılır ve Türk halkı yeniden güzel günlerine döner. Bizler de elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Yardım malzemelerini teslim alan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, "İlçemizde yaşayan İngiliz, Hollandalı ve İrlandalı hemşehrilerimiz kampanyamıza destek oldular. Büyük deprem felaketi sonrasında ilçemize deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın gıda ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi malzemeleri için ciddi bir katkıda bulundular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan iki yıl önce de Kuşadası’nda yaşadığımız deprem sırasında yine duyarlılıklarını göstermiş ve bize destekte bulunmuşlardı. Onlara minnettarız, iyi ki varlar" diye konuştu.