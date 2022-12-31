Kuryeler işlerinin başında

2023’e sayılı saatler kala Eskişehir’de birçok kişi eğlence mekanlarında vakit geçirirken, hizmet vermeye devam eden motosikletli kuryelerden Onur Kocaoğlu, “Herkes eğlenirken biz ailemizden uzak kalarak çalışıyoruz, kuryelere yılbaşı, izin, dinlenme yok” dedi.

Türkiye’de umutla beklenen 2023’e sayılı saatler kaldı. Birçok kişi yeni yıla eğlence mekanlarında ve evlerinde sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirerek girmek için plan yaptı. Çalışmak zorunda olan bazı meslek grupları ise yılbaşı mesaisine kalarak sokaklarda çalışıyor. Yoğun iş yükü ve çalışma temposuyla bilinen motosikletli kuryeler de yılbaşı gecesi mesai yaptı. Vatandaşın siparişini götürerek hizmete devam eden kuryeler, yeni yılı motosiklet üzerinde karşıladı. Yoğun yılbaşı mesaisi hakkında konuşan Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu, “Dünya dursa kuryeler durmuyor, işimiz bu” dedi.

“Herkes eğlenirken biz ailemizden uzak kalarak çalışıyoruz”

Market ürünlerinin de internet alışverişinde yaygınlaşmasıyla kuryelerin iş yükünün geçen yılbaşına göre yüzde 400 arttığını belirten Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu, iş yoğunluğundan bahsetti. Çevrelerindeki insanlar gibi eğlenerek yeni yıla girmek yerine iş başında olduklarını söyleyen 22 yıllık kurye Onur Kocaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşı dolayısıyla işler çok yoğun. Fast food firmalarının yanında market sistemlerinin de dijitale geçmesinden dolayı kuryelerin yükü kat kat arttı, çok yoğun ve geç saatlere kadar çalışıyoruz. Geçen seneye göre işlerimiz belki yüzde 400 artmış olabilir. Geçen sene market sistemleri bu kadar yoğun değildi, artışın nedenini buna bağlıyorum. Hava şartları, trafikte kuryelerin ya da motorcuların yok sayılması ve eğitimsizlikten dolayı birçok kaza yaşıyoruz. Dünya dursa kuryeler durmuyor, işimiz bu. Bundan dolayı hep çalışıyoruz. Zamanımız yok çok yoğun ve uzun saatler çalışıyoruz. Kuryeler büyük bir baskının altında o yüzden sektör şu anda çok hızlı. Herkes eğlenirken biz ailemizden uzak kalarak çalışıyoruz. Kuryeye yılbaşı, izin, dinlenme yok.”