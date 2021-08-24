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Kurulan aşı çadırlarına ilgi büyük

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde aşılama çalışmaları sürüyor.

Haberde İnsan 24.08.2021, 14:55
Kurulan aşı çadırlarına ilgi büyük

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde aşılama çalışmaları sürüyor.

Belediye binası önüne kurulan çadırda Covid-19 aşısı yapılıyor. Çadırlarda yapılan Covid-19 aşısına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, “Aşılamada daha hızlı olmak ve toplumun her kesimine ulaşmak için açılan aşı çadırlarına halkımız ilgi gösteriyor. Salgında en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırsınlar" dedi.

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