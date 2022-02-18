Kuru temizleme dükkanı kedilere yuva oldu

Sahibinin şefkati ile kedi ailesine sıcak bir yuva olan kuru temizleme dükkanı görenlerin içini ısıtıyor.

Eskişehir’de yıllardır kuru temizleme işiyle uğraşan Aykut Erdinç, hem evinde hem de dükkanında birçok kedinin bakımını üstleniyor. Erdinç, dükkânda baktığı kedilerden birinin yavrularını getirmesiyle başlayan serüvende kalabalık bir kedi ailesine ev sahipliği yapıyor. Anne kedinin farklı dönemlerde iki kere doğum yapmasıyla büyüyen aile, kuru temizleme dükkanında renkli görüntüler oluşturuyor.

“Anneleri ensesinden tutup hepsini buraya taşıdı”

Anne kedinin yavrularını taşıyarak dükkana getirdiğinden bahseden Aykut Erdinç, beslediği kedilerin sayısının zamanla arttığını anlattı. Yavru kedilerden bazılarının farklı sebeplerden öldüğünü de anlatan Aykut Erdinç, “Dükkânda şu an toplam 5 tane yavru kedi var. Hepsinin annesi aynı kedi zaten hepsi birbirine benziyor. Bu yavruların annesi sürekli gelirdi buraya, beslerdik. Sonra bir gün yanında yavrularla geldi. Dükkanda bakmaya başladık onlara. Aradan biraz zaman geçti anneleri yine hamile kaldı. Ben dükkanda doğurmasını istememiştim. Gitti başka yerde doğurdu. Yavrular biraz büyüdükten sonra anneleri ensesinden tutup hepsini buraya taşıdı. Şurada uyuyanlardan ikisi en son yavrulardan bir tanesi de arkada uyuyor. En son doğurduğunda üç tane yavru getirdi buraya. Önceki yavrular 5 kardeşlerdi. Bir tanesi kedi gribinden öldü, birine araba çarptı. Bir tanesi de geçen hafta kayboldu. O yavrulardan da 2 tane kaldı işte toplam 5 yavrumuz var. Anne de dahil olmak üzere hepsini veterinere götürüp kısırlaştırdık” dedi.

“Sadece buradakilere değil, mahalledeki tüm kedilere yardım ediyoruz”

Yavruların gözlerinde rahatsızlık olduğunu anlatan Aykut Erdinç, eşiyle birlikte ellerinden geldiğince kedilerin tedavisini de üstlendiklerinden bahsetti. Dükkan sahibi Erdinç sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlarda iki tane göz kapağı, kedilerde ise üç tane varmış. Önceki yavruların üçüncü göz kapakları birbirine yapışıktı. Baya uğraştık, tedavi ettirdik. Tedaviyle gözleri biraz açıldı. En sonunda ameliyat ettirdik. Hem kısırlaştırdık hem de gözleri daha iyi oldu. Dükkana gelen müşteriler de çok seviyor kedileri. İşimiz kıyafetleri yıkamak, temizlemek. Bu yüzden temizliğe çok dikkat ediyoruz. Bu konuda kedilerden dolayı bir sorun olmadı. Genelde burada camın önünde yatıp dışarıyı izliyorlar. Kıyafetlerle pek işleri olmuyor. Eşimle birlikte evimizde de kedilere bakıyoruz. Allah rızası için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz işte. Sadece buradakilere değil, mahalledeki tüm kedilere yardım ediyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız promosyonu kedilerin tedavisi için veterinere verdik”