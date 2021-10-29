Kurtuluş Savaşı döneminin ilk tren istasyonu: Yahşihan

Kurtuluş Savaşı döneminde İç Anadolu’da toplanan cephane ve gıda ürünlerinin Ankara’ya gönderilmesinde önemli bir rol üstlenen Yahşihan Tren İstasyonu, 97 yıldır hizmet veriyor. Kurtuluş Savaşı döneminin ilk tren istasyonunun Yahşihan olduğunu söyleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ""Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip" dedi.

Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin doğusunu Ankara’ya bağlayan ana demir yolu hattı üzerinde 1924 yılında yaptırılan Yahşihan Tren İstasyonu, erken Cumhuriyet döneminin karakteristik özelliklerini içerisinde barındırıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde İç Anadolu’daki depolarda bulunan ve kağnılarla taşınan cephaneyi Ankara’ya ulaşmasında önemli bir rol üstlenen istasyon, 97 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı döneminde ilk tren istasyonunun Yahşihan olduğunu belirterek, "O zamanki savaş koşullarında cefakar annelerimizin yapmış olduğu yemekler, levazımlar, buradan dekovillerle Yahşihan Tren İstasyonundan Malıköy’e kadar gidiyor" dedi.

"Kurtuluş Savaşı’nda ilk istasyonun Yahşihan olduğunu tespit ettik"

İç Anadolu’daki bütün levazımların Yahşihan istasyonundan gönderildiğini dile getiren Türkyılmaz, "29 Ekim Kurtuluş Savaşı İstiklal Yolu denilince Yahşihan’ın önemini araştıralım dedik. Araştırdığımızda Kurtuluş Savaşı’nda ilk istasyonun Yahşihan olduğu, son istasyonun ise Polatlı Malıköy olduğunu tespit ettik. Bunu tarihçilerle görüştük, görüşmelerimiz de devam ediyor. İstiklal yolunun Yahşihan ve İç Anadolu’nun önem arz eden konulardan biri. İç Anadolu’da toplanan mermiler mühimmatlar o yoksul gününde Yahşihan’daki hanımefendilerin cefakar çilekeş annelerimizin yaptıkları levazımlar ortaya çıktı" diye konuştu.

"Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip"

Tren istasyonunun dikkatine önem çeken Türkyılmaz, "Çorap örmüşler, cepheye yelek örüp göndermişler, ellerindeki bulguru, tarhana, çorba, buradan toplayıp İç Anadolu’daki bütün levazımları Keskin’den, Karakeçili’den, Kırşehir’den toplananlar buraya geliyor. Burada o zamanki savaş koşullarında cefakar annelerimizin yapmış olduğu yemekler, levazımlar, buradan dekovillerle Yahşihan istasyonundan Malıköye kadar gidiyor. Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip olduğunu işlemiş olacağız" ifadesini kullandı.