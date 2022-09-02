Kurtuluş coşkusu Kıraç ile yaşandı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısı ile sevilen sanatçı Kıraç Eskişehirlilerle buluştu.

15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü özel konserind, sevilen sanatçı Kıraç Cumhuriyet Meydanı’nda Eskişehirlileri müzik ziyafetiyle buluşturdu. Katılımın yoğun olduğu konserde vatandaş doyasıya eğlendi.

“Etkinlik çok güzel”

Konseri izleyenler memnuniyetlerini ifade etti. Bu tarz etkinliklerin şehir merkezinde daha fazla düzenlenmesini isteyen Gökhan Alıç, Kıraç’ı çok sevdiğini belirtti. Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Alıç, “Etkinliğin güzel olduğunu düşünüyoruz. Biz öncelikle Kıraç’ı duyduğumuz için geldik, kendisini çok seviyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ederiz. Özellikle ilçelerde bu tarz etkinlikler çok oluyor. Şehir merkezlerinde daha az oluyor. Bu konserin şehir merkezinde olması bizlerin daha rahat gelebilmesi açısından çok iyi oluyor” dedi.

“Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı tebrik ederim”

Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a Kıraç’ı Eskişehirlilerle buluşturduğu için teşekkür eden Abdurrahman Polat ise, “Kıraç’ın konserlerini hep çok severim. Bu şehirde değil başka bir şehirde daha önce kendisini dinlemiştim. Çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bir anda sahnenin önü dolacaktır, kalabalık oluşacaktır. Tepebaşı Belediyesi’nin böyle etkinlikler yapması ayrıca çok güzel. Belediye başkanımız Ahmet Ataç’ı tebrik ederim” diye konuştu.

“Kıraç çok büyük bir sanatçı”

Kıraç’ın çok büyük bir sanatçı olduğunu şarkılarını çok sevdiğini belirten Orçun Başer ise “Bugünkü etkinlikten çok memnunum. Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ederim. Kıraç çok büyük bir sanatçı, şarkılarını seviyorum. Belediye bu tarz etkinlikleri daha fazla yaparsa çok memnun olurum” ifadelerini kullandı.

Kıraç’ın sesini Cem Karaca’ya benzeten Eda Kapucuoğlu etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bugünkü etkinlik çok güzel burada olduğumuz için mutluyuz. Kıraç’ın sesini çok beğeniyorum, Cem Karaca’ya benzetiyorum. Birkaç şarkısını biliyorum, keyif almaya geldik” dedi.