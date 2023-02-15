Kurtarma ekiplerinden depremzede Öznur’a 4 pastalı doğum günü kutlaması

Sungurlu Belediyesi arama kurtarma ekibi, Hatay’da ki depremde evleri yıkılan ve barakada yaşayan 8 yaşındaki kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde 1 haftadır Hatay’da bulunan Sungurlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve bölgede bulunan Jandarma tarafından, depremde ailesiyle birlikte evleri yıkılan ve içerisinden sağ kurtulan minik Öznur’a doğum günü sürprizi yaptılar. Sungurlu’dan getirilen 4 pasta ile minik Öznur’un doğum günü kutlanırken, arama kurtarma faaliyetlerini organize eden Sungurlu Belediye Başkanı Bahri Sezen, Öznur’a çeşitli hediyeler verdi.

’Öznur mutlu oldu’

Sürpriz kutlama ve doğum günü pastası Öznur ve ailesini mutlu ederken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Depremzede Öznur kızımızın doğum gününü kutlayıp, bir yavrunun mutlu olmasına sebep olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.