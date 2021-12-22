Kurt ve köpek saldırısı sonucu yaralanan sıpa, sağlığına kavuştuğu hayvan hastanesinin maskotu haline geldi

Elazığ’da köpek ve kurtların saldırısına uğrayarak yaralanan sıpa, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Sahiplenilmeyi bekleyen sevimli sıpa, hastanenin maskotu haline geldi.

Arıcak’ta kurt ve köpeklerin saldırısına sonucu yaralanan sıpa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık ve geniş kurtlanmış yaraları olan sıpa, 1,5 aylık bir tedaviyle iyileşerek sağlığına kavuştu. Sahiplenilerek yeni yuvasına kavuşmayı bekleyen sıpa, bu süre içinde hastanenin maskotu haline de geldi.

Yaralı sıpanın tedavisi ile ilgili bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Sıpa, orada kurtlar ve köpekler tarafından saldırıya uğramış, geniş kurtlanmış yaralara sahipti. Gece hastanemize Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildi ve tedaviye alındı. Yaraları temizlenip dikişler uygulandı. Şu anda sağlığına kavuştu. Gördüğünüz gibi dikişleri kapandı. Burada yine müşahede altında takip ediliyor. İlaçları falan kesildi, yaraları tamamen iyileşti. Burada aslında sahibini bekliyor, biz sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Burada maskotumuz haline geldi ama yine de birine sahiplendirip hayvan refahının daha iyi olduğu bir ortama kavuşturmak istiyoruz. Bir aya yakın bir süredir burada. Dağda bulunup getirildiğinde durumu çok kötüydü. Karın bölgesinde ve arka tarafta ısırık yaraları vardı. Geniş kurtlanmış yaralara sahipti. Tedavi edildi, sağlığına kavuştu” dedi.