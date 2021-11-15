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Kurşunlu’da ‘modern şehircilik’ çalışmaları sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, günün erken saatlerinde makam aracını kullanmadan ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Haberde İnsan 15.11.2021, 12:48
Kurşunlu’da ‘modern şehircilik’ çalışmaları sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, günün erken saatlerinde makam aracını kullanmadan ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak Kurşunlu Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Özkan, ziyaretinin ilerleyen saatlerinde Muhtar Halim Şükür’le de görüştü. Başkan Ali Özkan, “Güzellikler şehri Karacabey’imizin Kurşunlu Mahallesi’ndeyiz. Burası aynı zamanda turizm bölgemiz. Balıkçılıkla, ormancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da var. Genellikle Karadeniz’den göç etmiş vatandaşlarımız burada. Zaten doğal yapısı itibariyle Karadeniz’e benzeyen bir yöre. Mahallemizin geçmişten gelen ciddi manada sıkıntıları vardı. Ama hamdolsun Devlet Su İşleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi burada büyük hamle gerçekleştirdi ve büyük ölçüde talepleri yerine getirirdi” dedi.

Hizmet dönemi, hasat dönemi

Başkan Özkan mahalleye yapılan hizmetleri de teftiş ederek, devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Ali Özkan, “Burada Yeniköy ve Kurşunlu arasında 6 km satıh kaplama yol yapıldı ve ulaşım sorununu kökünden halletti. Toplamda bu mahallemize 4 bin ton asfalt döküldü, bin 500 metre satıh kaplama yapıldı. Liman Park projesi gerçekleştirilmişti ve liman, Kurşunlu Mahallesi’ne yakışır bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle gençlerimiz için 2 adet basketbol sahası kazandırdık. BUSKİ ile birlikte mahalle deposu ile mahalle içerisine ulaşan hat yenilendi. Mahallenin içme suyu hattı komple değişti. Ve ıslah çalışması ile dere taşkınlarını önlemek için çalışmalar yapıldı. Mahallenin 30’dan fazla noktasına yağmur ızgarası ve büzler koyuldu, mahallenin ihtiyacı olan yeni 500’lük bir su deposu yapılacak ve bir depoda da onarım gerçekleştirilecek. Muhtarımızla her anlamda istişare halindeyiz. Seferberlik halinde çalışmalar yapılıyor. Bu dönem gerçekten hizmet dönemi, hasat dönemi. Bizim amacımız bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek. Onlara modern şehircilik anlayışını sunmak” dedi.

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