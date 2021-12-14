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Kurşunlu Mahallesi baştan aşağı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Kurşunlu Mahallesinde üstyapıyı da yeniliyor. Belediye Başkanı Alper Taban Kurşunlu’da devam eden 8 sokakta 3 bin 500 metre yol kaplaması, 15 sokakta bölgesel tamiratlar ve 35 ayrı sokakta parke taş kaplaması çalışmalarını yerinde inceledi.

Haberde İnsan 14.12.2021, 16:23
Kurşunlu Mahallesi baştan aşağı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Kurşunlu Mahallesinde üstyapıyı da yeniliyor. Belediye Başkanı Alper Taban Kurşunlu’da devam eden 8 sokakta 3 bin 500 metre yol kaplaması, 15 sokakta bölgesel tamiratlar ve 35 ayrı sokakta parke taş kaplaması çalışmalarını yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesinde doğalgaz başta olmak üzere tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapıyı da yenilemek için kolları sıvadı. Bölgede hummalı bir çalışma sürdürülürken, 8 sokakta 3 bin 500 metre yol kaplaması, 15 sokakta bölgesel tamiratlar ve 35 ayrı sokakta parke taş kaplaması çalışması gerçekleştirilecek. Toplamda 3 milyon TL’lik üst yapı yatırımıyla ilgili devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla yerinde inceledi.

Vatandaşlarla bir araya gelip istişarelerde bulunan Başkan Taban, devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Taban, “Kurşunlu Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Biliyorsunuz Kurşunlu ile ilgili sözlerimiz, vaatlerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak altyapı yatırımlarının tamamlanması, içme suyu probleminin giderilmesi, beraberinde doğalgazın bölgeye ulaştırılarak kullanıma sunulması gibi pek çok konu başlığı altında çalışmalarımızı yürüttük. Tabi altyapı çalışmalarını tamamlamadan da yol kaplaması ve tretuvar çalışmalarını yapmak çok mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız şu ân her alanı ayağa kaldırarak buralarda elektrik aydınlatmalarından tutun da tretuvar, kaldırım ve yol kaplamasına kadar çalışmaları tamamlayacaklar” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Alper Taban, şöyle devam etti: “Burada neler yapılıyor bunlarla ilgili de bilgi vermek gerekirse; 8 sokakta yaklaşık 3 bin 500 metre yol kaplaması yapılacak. 15 sokağımızda bölgesel olarak tamiratlar yapılacak. Yine 35 ayrı sokağımızda da parke taş kaplaması yapılacak. Nihayetinde tertemiz bir kullanım alanına mahalle sakinlerimiz kavuşmuş olacak.”

“Ben burada yapılan çalışmaları şöyle kıymetli buluyorum; bir yerde yaşam varsa, orada bir nefes varsa bizler de o insanların ihtiyaçlarını bir bir gidermek zorundayız. Allah’a hamdolsun İnegöl Belediyesi son dönemde yaptığı yatırımlarla en uç noktadan en merkezi noktaya kadar eksikleri giderme noktasında hızlı şekilde hareket edebiliyor. Türkiye genelinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduk yüzde 57 oranla. Bu noktada örnek belediyeyiz. En yakınımızdaki belediye yüzde 42 yatırım yapabilmiş. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz eliyle de şehrimizde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Daha da büyük icraatlar yapılıyor. Dün İnegöl’ün dört bir yanında çalışmaları tek tek gezerek yerinde inceledik. Her yerde hummalı çalışmalar var. Bunları bir bir toparlayıp neticeye ulaşmak amacımız. Ben burada yapılan çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum.”

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