Kursiyerlerden engelli bireylere saç bakımı

Manisa’da, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde ‘Saç Bakım Kursu’nda eğitim gören kursiyerler usta öğreticilerinin gözetiminde Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezindeki engelli bireylere saç bakımı yaptı. Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan kursiyerler uygulama yapma fırsatı bulurken bir yandan da engelli bireylere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası münasebetiyle Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Saç Bakım Kursu öğrencileri, Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezinde öğrenim gören engelli bireylere saç bakımı gerçekleştirdi. Kursiyerler öğrendiklerini uygulamalı olarak yapma fırsatı bulurken bir yandan da özel öğrencilerle sohbet eşliğinde güzel vakit geçirdi. Özel öğrenciler ise kendilerine yapılan saç bakımı, makyaj ve cilt bakımından memnun kalırken bu tip ekinliklerin artarak devam etmesini istediler.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakımı alanında Usta Öğretici olan Nurten Aymergen, “Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için, engelli arkadaşlarımıza bakım yapmak, onları güzelleştirmek ve hayata bağlamak için katılımcılarla, hocalarımız ve idarecilerimizle birlikte merkezi ziyaret ettik. Amacımız, onları az da olsa topluma kazandırmak, onları güzelleştirmek, onları dışlamamak, onları bizim gibi olduklarını göstermek istedik. Hem katılımcılarımızı öğrendikleri alanda kendilerini geliştirmek hem de engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak istedik. Kursiyerlerimizi öğrendiklerini pekiştirmek amaçlı, saç kesimi, makyaj, manikür, pedikür, cilt bakımı, erkek tıraşı olmak üzere bütün alanlarda hizmete veriyoruz. Buraya gelip onlara hizmet vermek istedik. Haftanın 5 günü kursumuz var. İnsanların biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum onlara farkındalık oluşturmak için. Engelliler Haftasını kutluyorum, inşallah hayatlarında bundan sonra daha güzel günler, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Saç Bakım Kursu öğrencileri olarak Engelliler Haftası münasebetiyle Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezinde öğrenim gören özel öğrenim öğrencilerine bir farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Hem kursiyerlerimiz hem de Karaağaçlı’daki öğrencilerimiz mutlu oldular.” diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi Koordinatörü Zana Çiçek, “Burada 21 öğrenci, 12 öğretmenle birlikte çeşitli branşlarda spor, el sanatları gibi çeşitli branşlarda eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün de Engelliler Haftası nedeniyle Şehzadeler Halk Eğitim Merkezindeki görevli arkadaşlarımız buradaki öğrencilerimizin saçlarına bakım yapmak için geldiler. Halk Eğitim merkezine çok teşekkür ediyoruz” dedi.