Kurduğu halı yıkama fabrikasıyla erkeklere rakip oldu

Van’da “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” denilen 3 çocuk annesi Esra Gürcan, kurduğu halı yıkama fabrikasıyla müşterilerine güven veriyor.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesinde bir yıl önce halı yıkama fabrikası kuran girişimci iş kadını Esra Gürcan (36), rakiplerinin yıldırma çalışmalarına aldırış etmeden işini geliştiriyor. Ağır iş yükü nedeniyle genellikle erkeklerin yaptığı halı yıkama sektöründe faaliyet yürütmeye karar veren Gürcan, kentte halı yıkama işini yürüten ilk kadın girişimci oldu. Çalışanlarıyla birlikte titizlikle halı yıkayan Gürcan, müşterilerinin de takdirini topluyor. İlk zamanlarda kendisini ziyaret eden rakiplerinin, “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” sözlerine aldırış etmeyen Gürcan, “Halı yıkamak kadın işidir” diyerek ağır yükü başarıyla omuzlayarak diğer kadınlara da örnek oldu.

“Beni bezdirmek isteyenler oldu”

İHA muhabirine konuşan 3 çocuk annesi Esra Gürcan, Van’da halı yıkama sektörüne giren ilk kadın girişimci olduğunu belirtti. Kentte daha söz konusu sektörde kadının bulunmadığını ifade eden Gürcan, “Halı yıkama yüzde 90 erkek ağırlıklı bir sektördür. Van’da ise bu sektörde kadın hiç yoktu. Bende bir farkındalık oluşması adına bu sektörü seçtim. Pozitif bir güzellik oldu benim için. Bu işi ilk kurduğumuz zaman çok sayıda halı yıkamacı uğradı. Beni bezdirmek isteyenler oldu. Diğer taraftan ise canı gönülden tebrik edenler oldu. Hatta ‘elinin hamuruyla erkek işine niye karıştın’ diyen oldu. Bende ‘Halı yıkama kadın işidir. Siz erkek olarak bu işe karıştınız’ şeklinde cevap verdim. Artık mesleği elimize aldık” dedi.

“İşin başında kadın olması güven veriyor”

Halı yıkama fabrikasının başında bir kadın olduğunu öğrenenlerin güvenerek halıları kendilerine teslim ettiğini dile getiren Gürcan, “Genellikle telefonlara ben bakıyorum. Yıkadığımız halıları nasıl yıkadığımıza dair müşterilerimize video gönderiyoruz. Kadınlar yerlerinden durmasınlar ve bu şekilde değişik sektörlere girsinler. Cesaretli olsunlar. Kadının değdiği her iş çok kalitelidir” diye konuştu.

Halı yıkama işinin önemsenmesi için büyük çaba gösterdiğini sözlerine ekleyen Gürcan, bunun için Türkiye geneli birçok halı yıkamacıyla bir araya gelerek bir dernek kurduğunu kaydetti.