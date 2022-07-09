Kurbanlık koyun mağazaya girdi, içerideki panik kameralara yansıdı

Bursa’nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun bir kadın giyim mağazasına daldı. İçeride yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İznik’te kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir bayan giyim mağazasına daldı. Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi. İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, “Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.