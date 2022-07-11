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Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın 2. günü bulundu.

Haberde İnsan 11.07.2022, 10:44
Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın 2. günü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan, gözden kayboldu. Sahiplerinin her yerde aradığı hayvan, bir türlü bulunamadı. Vatandaşların umudunu bulmak için umudunu kaybettiği hayvan, bayramın 2. günü Şıhbarak Mahallesi’nde bulundu.

Firarı 2 gün süren hayvan, kesilmekten kurtulamadı.

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