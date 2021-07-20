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Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu

Tokat’ta kurban kesmek için kesimhaneye adeta akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Haberde İnsan 20.07.2021, 12:39
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
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Tokat’ta kurban kesmek için kesimhaneye adeta akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tokat’ta özel bir kesim hanede hisseli kurban kesimi yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kurbanların kesim ve parçalanma işlemlerini takip eden vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttuğu görüldü. Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının sağlanamadığını kaydetti. Tokat çevre yolu şehir bağlantı girişine araç park edilmesi nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri yolu açmak için çalışma yaptı.
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