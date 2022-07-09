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Kurban Bayramı’nda denize akın ettiler

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize akın etti.

Haberde İnsan 09.07.2022, 18:15
Kurban Bayramı’nda denize akın ettiler

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize akın etti.

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı’na denize akın etti. 26 dereceye yükselen hava sıcaklığı ve nem oranının yüzde 80’lere çıktığı kent merkezinde sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen bilen vatandaşlar plajlara akın etti. Denizin ve kumun tadını çıkartan vatandaşlar tatilin keyfini çıkarttı.

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