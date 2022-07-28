Kur’an Kursu öğrencilerine hayvanlara merhamet anlatıldı

Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle beraber İstiklal Mahallesinde bulunan Kedi Evi’ne gidilerek Müezzin Kayyım İbrahim Yılmaz tarafından hayvanlara merhamet konusuna değinildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesiyle öğrencilerinin sorumluluk bilincini arttırmak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen programda Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada; "Kainatta bulunan her şey bize Allah’ın emaneti. Bütün canlılara karşı şefkat ve merhametle davranmak hem Rabbimizin hem de Peygamberimizin tavsiyesi. Peygamberimiz (S.A.V) buyuruyor ki birisi çölde giderken ayakkabısıyla susamış bir köpeğe ayakkabısıyla su içirdiği için Allah onu cennetle ödüllendiriyor. Bir başkası da evinde bir kediyi hapsediyor. Kedi açlıktan öldüğü için Allah onu da cehennemle cezalandırıyor. Dolayısıyla canlılar, hayvanlar, kediler her şey Rabbimizin bize emaneti. Onlara şefkatle, merhametle davranmak insanlığımızın gereği. Kesinlikle onlara merhametsizlik yapmamalıyız. Onları beslemekte sadaka. Onlara iyi davranmakta sadaka. Dolayısıyla onlara şefkatle davranmak Rabbimizin katında kıymetli bir ibadet yani onlara şefkatle davranmak, onları doyurmak, susuzsa sulamak Rabbimizin bizden istediği güzel bir davranış. Sizden istirhamım etrafınızdaki köpeklere, kedilere tüm canlılara karşı şefkatle davranalım" ifadelerine yer verdi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, "Hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık alemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dini, vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım" ifadelerine yer verdi.