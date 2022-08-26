Kur’an kurslarına katılan öğrencilere muhabbet kuşu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaz Kur’an kurslarına katılan 70 öğrenciye kafesli muhabbet kuşu hediye edildi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’na bağlı, Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği tarafından organize edilen etkinlik Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Camii’nde düzenlendi.

İlçedeki farklı camilerde dini eğitimlerini tamamlayan öğrenciler öğretmenleriyle beraber cami bahçesinde buluştu. Kur’an tilaveti ile başlanılan programda 70 öğrenciye muhabbet kuşları kafesleriyle hediye edildi. Kuşları teslim alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Renkli görüntülere sahne olan programda Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Göktaş, ilçe müftüsüne papağan hediye etti.

Çocukları muhabbet kuşu ve kafes ile ödüllendirdiklerini söyleyen Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, “Bu memleketin çocuklarının dinini, imanını koruyabilmek için yaz mevsiminde camilerimizde Kur’an kursları düzenleniyor. Bugün de yaz kurslarımızın bitirme programını yapıyoruz yaklaşık 30 tane camimizde ve Kur’an kurslarımızdaki eğitim gören öğrencimize birer tane muhabbet kuşu kafesleriyle beraber hediye edildi” dedi.

Dernek olarak çocuklara kuş ve kafes hediyesinde bulunduklarını ifade eden Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Gökdaş ise, “Bu programa katılmaktan mutluluk duydum. Hediyeleri vermekten gurur duyuyoruz. Kuş besleyen insandan zarar gelmez” dedi.

Kursa katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler eğitici öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrenci Nisanur Çelik, “Hayvanlara ilgim vardı ve seviyordum hediye edenlere teşekkür ederim” dedi.

Pakize Nur İncebilir isimli öğrenci ise, “Ben yıllardır Kur’an kurslarına geliyorum hep güzel geçiyordu bu kez daha güzel oldu” dedi.

Düzenlenen etkinlik sonunda çocuklara dondurma ikramı da yapıldı.