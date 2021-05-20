Kuraklık sonrası kadınlardan ’yağmur ekmeği’

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kadınlar, kuraklık yaşandığı dönemlerde imece usulü ’yağmur ekmeği’ yaparak hayır için dağıtıyor.

Türkiye genelinde beklenen bahar yağışlarının görülmemesi nedeniyle kuraklık tehlikesi kendini gösteriyor. Kırıkkale’de de yaklaşan hasat ve ürün dönemine rağmen henüz yağışların düşmemesi üzerine kadınlar, yılın bereketli geçmesi, yağmur yağması ve duaların kabul edilmesi için ’yağmur ekmeği’ geleneğini sürdürüyor. Farklı mahallelerde kurulan çadırlarda hayırseverler tarafından alınan un ve yağ gibi temel malzemelerden hamurlar hazırlanıyor. İmece usulü ortaklaşa yapılan gözleme ve ekmekler, pişirildikten sonra ilçedeki vatandaşlara ikram ediliyor. Günün sonunda kullanılmayan malzemeler de ilçedeki ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılıyor. Yapılan dualara da hep birlikte ’amin’ deniliyor.

"Herkese dağıtılacak şekilde ekmek yapılır"

Yapılan hayra katılan 76 yaşındaki Ayşe Baş, "Böyle yağmur çok yağmayınca yaradan bizden dua ister. Böyle herkese dağıtılacak şekilde hamurlar yoğurulur, ekmek yapılır, gelen herkese buradan verilir. Bunun için yağmur ekmeği yapıyoruz. Herkes para verir, un getirir. Gelen giden yer. İmece usulü tamamen. Bunun hepsi elden geliyor. Bakın burada 40 kişi var. Bizler de hayrımızı yaparız. Bu sene kurban olduğum yağdırmadı. Duasını ediyoruz, inşallah yaradan verirse sevineceğiz” dedi.

"Tamamen hayrına yapılan bir gelenek"

Geleneğin imece usulü yaşatıldığını kaydeden Aynur Barak, "Yağmur yağmadığında bu şekilde imece usulü yapılıyor bu. Herkes un, yağ getiriyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler katıyor. Rabbim de inşallah bunun hürmetine yağmuru getirir. Öyle dua ediyoruz. Hatimler yapıldı, salavatlar çekildi. Herkes bir şekilde katkıda bulunuyor. Geçen herkes de buradan istediği gibi alabiliyor. Tamamen hayrına yapılan bir gelenek" ifadelerini kullandı.

"Bu sene pek yağmur yok"

Kuraklığın yaşandığını kaydeden 75 yaşındaki Hatice Aydın ise, "Ekinlerimiz kuruyor. Kurtlar, kuşlar susuz kaldı. Allah cümlemize sağlık sıhhat versin, inşallah yağmurumuzu da verir. Pek yağmur yok bu yıl. Geçen sene üzümler bile küçücük kaldı. Mevlam üzümü verdi ama yağmur yok. Burada da yağmur ekmeği yapıyoruz. Allah’tan rıza ediyoruz inşallah verir. Bu gelenek atalarımızdan kalma bizlere. Hocalar da ırmak kenarına inerler, taş toplar ırmağa atarlar. Kurban keser et pişirilir, kadınlar da buralarda ekmek yaparlar" şeklinde konuştu.