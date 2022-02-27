banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Miraç Kandilimiz mübarek olsun...
Miraç Kandilimiz mübarek olsun...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı

Kumbarasında biriktirdiği parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı

Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine gelen minik, kumbarasında biriktirdiği tüm parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı.

Haberde İnsan 27.02.2022, 18:09
Kumbarasında biriktirdiği parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı

Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine gelen minik, kumbarasında biriktirdiği tüm parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı.

4 yaşındaki minik, oyuncak almak için biriktirdiği parayı, Ukrayna’ya yardım için bağışladı. Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine geldikten sonra para dolu kumbarasını görevlilere teslim etti ve “Savaşa çocuklar girmesin” dedi. Miniğin babası Ahmethan Akdeniz, “Ukrayna’daki vatandaşların bu savaş esnasında zulümlerini gördük. Elimizden geldiğince destek olmak için geldik. Farklı kanallardan da elimizden gelince yardımcı olmaya çalıştık. Çocuğum da haberlerde hastaneye düşen bombaları ve zarar gören çocukları gördü. Kumbarasında oyuncuk almak için biriktirdiği paraları getirdi. Biz de onu bir şekilde değerlendirmeyi düşündük. Dini bir gün bugün. Müslümanların mübarek bir günü. Herkes elinden geldiğince bu konularda destek olmalı. Rusya veya Ukrayna bizim için kesinlikle düşman değil. Aynı şey Rusya’nın başına gelse biz yine aynı şeyi yapardık. Çünkü biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Gelen yardımlardan Svitlana Sobova ise “Güçlü durmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir şey bu kumbara. Tabii ki Ukrayna’da kullanılmaz şu an. Tabii ki biz bununla büyük ihtimalle gidip bir şey alacağız ama bu inanılmaz bir şey. Üç yaşında küçücük çocuk, maalesef ki 2022’de savaş nedir biliyor. Bu kötü bir şey. Diğer taraftan, Türkiye’de insanlar kendi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyorlarsa demek ki dünya devam edecek. Umarım bu dünyada Ukrayna’da olacak” diye konuştu. Türk vatandaşlara teşekkür eden Sobova, “Umarım biter yakın zamanda. Umarım bu kardeşlik devam edecek. Bunu unutmayacağız. Umarım sizin çocuklar sadece gülecekler. Bu para sadece kendi şekerleri için, oyuncakları için kullanılacak en yakın zamanda. Genellikle buraya gelen, Ukraynalı kadınlar ve onların Türk eşleri. Mecbur yardım ediyoruz. Eşyaları paketliyoruz. Buraya gelmek isteyen daha çok insan var ama maalesef yer yok. Bugün biz geldik, yarın başkaları gelecek. Topluyoruz, çok eşya var. Sadece şimdi dualarımız, bu tır şoförünün güvenli bir şekilde Ukrayna’ya gitmesi ve eşyaları insanlara ulaştırması” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 27 43
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 41
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Villarreal 26 42
6. Barcelona 24 42
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18