Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Suriye’ye bağışladılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kur’an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubundaki minikler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Suriye’deki savaş mağduru öğrencilere yolladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, “Bir iyilik, sıcak bir yuva" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına Alanya’daki Kur’an kurslarından destek geldi. Kur’an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Suriye’ye gönderilmesi için Alanya İlçe Müftülüğüne teslim etti.

"Suriyeli kardeşlerimize harçlıklarıyla destek oldular”

Öğrencileri makamında kabul eden Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, minik öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Hz. Hatice 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursumuzda eğitim gören minik öğrencilerimiz, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimize harçlıklarıyla destek oldular. Öğretmenlerinin refakatiyle kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını bizlere teslim ettiler. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızın biz büyüklere örnek olmaları açısından Suriye’deki kardeşlerimize yardım eli uzatmaları oldukça manidardır” dedi.

“Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerinin içini bir nebze de olsa ısıtacaktır”

Türk milletinin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını aktaran İlhan, “Milletimiz her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Minik yavrularımızın bu yardımları da inşallah soğuk kış günlerinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerinin içini bir nebze de olsa ısıtacaktır. Böyle anlamlı bir çalışmaya imza atan, kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan minik yavrularımızı, onlara bu duyguyu aşılayan Kur’an kursu öğreticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.