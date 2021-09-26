banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 6 yumurtadan 3’ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi yaklaştırmıyor.

Haberde İnsan 26.09.2021, 09:12
Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 6 yumurtadan 3’ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi yaklaştırmıyor.

Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde ikamet eden Muhammed Bulut, bir ay önce kesip yemek için bir horoz satın aldı. Hint cinsi horoz, kümese girerek yumurtaların üzerine yattı. Horozu kaldırmaya gittiğinde gurk olduğunu gören Bulut, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından hayvanı kesmekten vazgeçen Bulut, horozun altına 6 yumurta bıraktı. Yaklaşık bir ayın ardından yumurtalardan 3’ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi de yaklaştırmıyor. Civcivlere annelik yapan horozu görenler gözlerine inanamıyor.

Daha önce amcasının oğlu Muhammed Bulut’a ait horozun haberinin yapıldığını söyleyen Uğur Bulut, “O geçen zaman diliminde horoz civciv çıkardı. 6 tane yumurta koymuştuk, 3 tanesini çıkardı. Bu Türkiye’de ilk olan bir olaydır. Daha önce haberlere konu olan bir horoz vardı ama o civcivlerin annesi ölmüştü diye horoz bakıcılık yapıyordu. Ama bu öyle değil. Bu bildiğiniz tavuk gibi hareket ediyor. Civcivleri gezdiriyor. Bizi bile yanına bırakmıyor. Büyüklerimiz de ilk defa böyle bir olaya şahit olmuşlar. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamışlar. Hint horozu kuluçkaya yattı. Aynı tavuk gibi hareket ediyor, şaşkınlık içerisindeyiz. Satmayı düşünüyoruz. Daha önce bir teklif geldi değerlendirmedik ama şu an tekliflere açığız. Aklımıza yatan fiyat olursa verebiliriz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0