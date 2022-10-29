Kültür ve Turizm Bakanlığı: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun"

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından Bazı anları içeren bir videoya yer verilerek, "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.