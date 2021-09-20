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Kükürtlü Caddesi’nde trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar sebebiyle Kükürtlü Caddesi 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.00-16.00 arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Törenler boyunca sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Haberde İnsan 20.09.2021, 18:32
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar sebebiyle Kükürtlü Caddesi 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.00-16.00 arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Törenler boyunca sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.