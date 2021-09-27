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Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kudüs Derneği tarafından düzenlenen ‘Aksâ Kandilleri’ programı, dikkatleri Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs’e çekti.

Haberde İnsan 27.09.2021, 12:40
Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kudüs Derneği tarafından düzenlenen ‘Aksâ Kandilleri’ programı, dikkatleri Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs’e çekti.

Merinos Park’ta düzenlenen programa katılan aktivist yazar Orhan Buyruk, Filistin intibalarını anlattı. ‘Mirasımız Kudüs’ adlı belgesel de ilgiyle izlendi. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Sergisi’nin de açıldığı programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de katıldı. Şahin, Osmanlı’nın büyük değer verdiği ve mübarek saydığı Kudüs’ün, Müslümanlar için Mekke ve Medine’den sonraki üçüncü mukaddes şehir olduğunu hatırlattı. Kudüs’ün İsrail’in işgâlinden bir an önce kurtulmasını dileyen Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dünya beşten büyüktür’ haykırışıyla mazlumların sesini bütün dünyaya duyurduğu gibi inşallah en kısa zamanda Kudüs de Filistinlilerin olacaktır. Bunu bütün dünyanın duyduğu ve kabullendiği günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ben de bu vesile ile bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği olan Kudüs Derneği Başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Program Ömer Karaoğlu’nun konseriyle sona erdi.

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