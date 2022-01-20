Küçükler kendi radyolarını yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar kendi radyolarını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı BTM, yeni neslin daha donanımlı yetişmesine yönelik atölye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bilime meraklı genç beyinlerin el becerilerini geliştirmek, tasarlama ve soyut düşünme yeteneğini artırmak, temel elektronik bilgisi vermek maksadıyla düzenlenen ‘FM Radyo Üretiyoruz’ etkinliği de büyük ilgi gördü. BTM Bilimsel Atölye’de düzenlenen ve 9-14 yaş arası 10 küçük mucidin katıldığı etkinlikte, karmaşık bir sistem gibi görünen radyo düzeneği tanıtılarak, meraklı beyinlerin elektronik sistemlere adapte olması sağlandı. Daha sonra verilen eğitim doğrultusunda öğrenciler tarafından lehimleme işlemi yapılarak, montajı gerçekleştirilen radyolar test edildi.

Atölye çalışmaları, bilimsel kamplar, geziler, gökyüzü gözlem etkinlikleri ve daha birçok bilimsel etkinlik yeni yılda da Bursa BTM’de bilim meraklılarına sunulmaya devam edecek. Özellikle atölyelerde FM radyo üretim etkinliklerine benzer şekilde uygulamalı elektronik, ahşap ve robotik eğitimler yer alacak.