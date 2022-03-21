Küçükçekmece’de can dostlar için gelen 65 bin talep değerlendirildi

Sokak hayvanları için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 1 yılda vatandaşlardan gelen 65 bin talebe cevap verdi. Patili dostları zorlu mevsim koşullarında doğada yalnız bırakmayan belediye ekipleri, son 1 yılda 17 ton 250 kilogram kuru mamanın da dağıtımını gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, mikroçip takılması, aşılama, tedavi ve sahiplendirme gibi hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, son 1 yılda 300 can dostu sahiplendirerek, bin 546 sokak hayvanını da kısırlaştırdı. İki bin 252 kedi ve köpeğin kuduz aşısı yapılırken, 12 bin can dostun vatandaştan gelen talepler doğrultusunda tedavileri gerçekleştirildi.

“Tüm hayvanseverlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet vermeye devam ediyor. Sahiplendirme faaliyetlerini yürüterek sokak hayvanlarımız için yeni yuvalar edindirmek, doğada yaşayan hayvanlarımızın gelişen şehir yaşantısında mağdur olmamaları için beslenme ve sulama odakları ile yaşantılarına destek olmaya çalışmaktayız. Bu anlamda bize destek olan, bizimle birlikte doğadaki canlıları yalnız bırakmayan tüm hayvanseverlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Sekiz bin metrekare alanda hizmet veriyor

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ise toplamda 8 bin metrekare alanda modern ve çevreye duyarlı bir merkez olarak hizmet veriyor. Tam donanımlı tesis; sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik; röntgen odaları, ameliyathaneler, laboratuvar, eczane, bulaşıcı hastalıklar karantina odaları, kanatlı hayvanlar için kafesler ile kedi ve köpek bakım alanları ile yıl içerisinde yüzlerce patili dostu ağırladı. Küçükçekmece sınırları içerisinde, sokakta muhtaç gördüğü zor durumdaki bir sokak hayvanına yardımcı olmak isteyenler, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, 444 4 360 numaralı telefondan merkezle ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor.